Cadastrado sai do tribunal e rapta filha de ex-autarca

"Crispim" foi libertado pelo juiz na quarta-feira após ter sido detido com "Carlos de Arouca". No dia anterior, um cúmplice fugiu do posto da GNR depois de pedir para fumar.

Tinha acabado de ser libertado pelo juiz de Santa Maria da Feira, ontem à tarde, e de imediato tentou roubar um carro, onde estava uma filha do antigo presidente da Câmara local. "Crispim", suspeito de duas centenas de crimes no últimos dois meses, acabou novamente detido pela GNR. Na véspera, esta força policial deixou escapar um cúmplice do posto de Arcozelo, em Gaia. "Carlos de Arouca" tinha pedido para fumar um cigarro, aproveitando um momento de desatenção para fugir, ainda antes de ser levado ao mesmo tribunal que "Crispim".

A dupla fora detida na terça-feira em Gaia, num Volkswagen Golf furtado em Arouca. Ambos foram levados para o posto da GNR de Arcozelo.

"Carlos de Arouca", toxicodependente, estava à espera de ser levado para primeiro interrogatório, quando pediu para fumar um cigarro. Já no parque, conseguiu escapar à vigilância e saltar um muro para chegar a um monte. Dali, entrou numa propriedade, onde furtou um Opel Astra. E desapareceu.

