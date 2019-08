Corpo encontrado em Pedrógão Grande durante buscas a inglês desaparecido

Hoje às 12:42 Facebook

A Polícia Judiciária encontrou, esta terça-feira, numa zona florestal do concelho de Pedrógão Grande, ossadas humanas presumivelmente pertencentes a um cidadão britânico desaparecido no ano passado.

"No âmbito de uma investigação por suspeita de crime de homicídio, iniciada há cerca de um ano, a Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro e do Laboratório de Polícia Científica, procedeu, no dia de hoje, à realização de pesquisas e buscas em terreno florestal, na zona de Pedrógão Grande, tendo sido localizadas ossadas humanas, presumivelmente de um cidadão britânico, desaparecido no ano transato", explica um comunicado da PJ enviado às redações.

De acordo com a nota, "foi necessário recorrer a metodologias técnico-científicos de arqueologia forense, bem como a equipamentos de georradar", para localizar os restos mortais, vão ser removidos e encaminhados para o Instituto Médico Legal e Ciências Forenses para autópsia.

A investigação está a ser conduzida em colaboração com as autoridades policiais do Reino Unido.