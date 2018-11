Caixa multibanco assaltada em Évora com recurso a explosão

Hoje às 11:44 Facebook

Três homens encapuzados assaltaram, esta sexta-feira de madrugada, uma caixa multibanco, em Évora, com recurso a explosão de gás, e colocaram-se em fuga numa viatura.

O assalto ocorreu por volta das 02.30 horas e o alvo foi a caixa multibanco instalada na estação de combustíveis da Praceta Infante D. Henrique, na freguesia da Senhora da Saúde, revelou à agência Lusa fonte da PSP.

Os assaltantes provocaram o rebentamento da caixa ATM com recurso a uma explosão de gás, segundo a mesma fonte, mas escusou-se a revelar se conseguiram levar as gavetas com o dinheiro.

Após o assalto, acrescentou, os homens colocaram-se em fuga numa "viatura desconhecida".

A PSP de Évora entregou a investigação do assalto à Polícia Judiciária (PJ).