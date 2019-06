Câmara de Aveiro garante procedimentos "corretos" e "legais" com a Transdev

Hoje às 19:49 Facebook

O presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, garantiu esta quinta-feira o "cumprimento absoluto da lei" nos negócios realizados com a Trasndev, a quem o município concessionou os seus transportes públicos em janeiro de 2017.

"Aquilo que temos comprado seja em ações mais pontuais, como alugar um autocarro para uma coisa pontual, seja o nosso grande contrato da concessão dos transportes municipais, aquilo que damos de garantia absoluta é o cumprimento absoluto da lei, seriedade total, transparência absoluta, porque esses são os nossos princípios", afirmou o autarca.

Ribau Esteves falava no período antes da ordem do dia da reunião pública de Câmara que decorreu esta tarde, na sequência de um pedido de informação do vereador do PS, Manuel Oliveira de Sousa, relacionado com a operação "Rota Final", que levou a Polícia Judiciária (PJ) a realizar buscas em 18 câmaras municipais do Norte e Centro do país.

Apesar de o município de Aveiro não estar a ser investigado, o socialista quis saber qual a leitura que o presidente da Câmara faz sobre esta situação, lembrando que o PS "não foi a favor desta relação de concessão com a Transdev".

"Estamos tranquilos. Todos os procedimentos que temos em curso com a Transdev são procedimentos corretos, legais, eticamente impecáveis", disse o autarca.

Ribau Esteves falou ainda sobre a sua participação na semana passada numa conferência mundial a convite da Trasndev, que decorreu em Amsterdão na Holanda, esclarecendo que a viagem foi paga pela Câmara e o alojamento foi pago pela empresa.

"Quem nos convida paga tudo. É o normal. Eu, no entanto, recusei o apoio de me pagarem o voo", disse o autarca, considerando que se tratava de um evento que interessava à empresa e à Câmara.

A PJ realizou na quarta-feira buscas em 18 câmaras municipais do Norte e Centro do país, num processo em que a operadora de transportes públicos Transdev também é visada.

As 18 câmaras municipais alvo de buscas foram as de Águeda, Almeida, Armamar, Belmonte, Barcelos, Braga, Cinfães, Fundão, Guarda, Lamego, Moimenta da Beira, Oleiros, Oliveira de Azeméis, Oliveira do Bairro, Sertã, Soure, Pinhel e Tarouca.

As autoridades constituíram cinco arguidos no âmbito da operação "Rota Final", entre eles o antigo presidente da Câmara Municipal da Guarda Álvaro Amaro, recém-eleito eurodeputado, disse hoje à agência Lusa fonte policial.

Na quarta-feira, uma nota publicada na página da internet da Procuradoria-Geral Distrital de Coimbra (PGDC) dava conta de que quatro pessoas, entre ex-autarcas, funcionários de autarquias e de uma empresa de transportes, tinham sido constituídas arguidas neste inquérito, que investiga um alegado esquema fraudulento de viciação de procedimentos de contratação pública.

Segundo a fonte policial, uma quinta pessoa, que se encontrava no estrangeiro, chegou na quarta-feira a Portugal e também foi depois constituída arguida.

Vários órgãos de comunicação social noticiam hoje que os ex-presidentes das câmaras de Lamego e de Armamar (Francisco Lopes e Hernâni Almeida, respetivamente), um funcionário da câmara de Lamego e um administrador do Grupo Transdev são os outros quatro arguidos.

A nota da PGDC explica que a "investigação visa esclarecer os termos em que o Grupo Transdev obteve contratos e compensações financeiras com autarquias das zonas Norte e Centro do país".

"Em causa estão indícios de tráfico de influência, participação económica e corrupção, entre outros crimes. O inquérito encontra-se em segredo de justiça e as investigações prosseguem na Polícia Judiciária", acrescenta a nota da PGDC.