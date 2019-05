Câmara de Barcelos tranquila com investigação a Miguel Costa Gomes

Hoje às 18:49 Facebook

A Câmara de Barcelos já reagiu à detenção do autarca Miguel Costa Gomes.

Em comunicado, enviado às redações cerca das 18 horas, o gabinete de comunicação da autarquia confirma as diligências feitas nos Paços do Concelho e diz que houve "total colaboração institucional, designadamente na prestação/fornecimento de documentação e informação".

A nota adianta que, "não obstante o comunicado da Polícia Judiciária que veio a público, não se vislumbra como que se possa afirmar que já foi apurado o que quer que fosse quanto às diligências instrutórias do processo, que se encontram ainda em curso". "Assim, temos como mero lapso as conclusões que a PJ escreve no seu comunicado", acrescenta o município, que termina considerando que se tem "pautado pelo respeito e cumprimento escrupuloso da lei, estando por isso tranquilo com o desenrolar das diligências em curso".