Câmara Municipal de Mondim de Basto assaltada durante a noite

CRA Hoje às 12:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O edifício dos Paços do Concelho de Mondim de Basto foi assaltado durante a última madrugada. Levaram dinheiro do cofre.

Do assalto não resultaram danos de monta, segundo confirmou, ao JN, Humberto Cerqueira, presidente da Câmara. "Remexeram em muitas coisas, foram ao cofre, mas estava lá pouco dinheiro", referiu o autarca, não conseguindo ainda contabilizar a quantia que estaria no cofre. "Foi mais o aparato e o transtorno que causou do que o prejuízo", considerou.

"Temos vindo a melhorar as condições de segurança mas não é fácil devido às condições do edifício", disse, assegurando que tomarão novas medidas para evitar incidentes como este nos Paços do Conselho, que funcionam em instalações antigas e com alguns problemas de segurança.

Durante a manhã esteve na Câmara Municipal uma equipa do Núcleo de Investigação Criminal da GNR e, durante esse período, houve a suspensão de alguns serviços da autarquia mas tudo já regressou à normalidade.