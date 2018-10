Camionista luso forçado a julgamento na Bulgária

Roberto Bessa Moreira Hoje às 14:29 Facebook

Um camionista português envolvido num acidente em França vai ser julgado na Bulgária, se as autoridades judiciais nacionais não resolverem rapidamente um conflito de competências.

O julgamento está marcado para 27 do próximo mês e nada evitará o seu início se a Procuradoria-Geral da República (PGR) não aceitar os pedidos do motorista, mas também do Tribunal Regional de Sófia (TRS) para que o processo transite para Portugal.

O caso já foi noticiado pelo JN, que contou uma história que remonta a 2011, quando Manuel Sousa, 36 anos, sofreu um acidente em França. Do choque entre dois camiões resultaram três feridos: dois portugueses e o búlgaro Petar Stepanov, que apresentou uma queixa no TRS.

Contudo, meio ano depois, o juiz búlgaro propôs a Lisboa que Manuel Sousa fosse julgado num tribunal do seu país. Uma hipótese que, já em outubro do ano passado, a PGR declinou.

Manuel Sousa recorreu da posição para o Tribunal da Relação de Lisboa e, na resposta, a PGR reafirmou que a decisão de permitir que um cidadão nacional fosse julgado num país estrangeiro "foi tomada pelo Ministério da Justiça". Porém, desta vez, a PGR sustenta que "o pedido pode ser novamente apreciado".

Perante as indecisões das autoridades portugueses, o TRS foi perentório: se nada for decidido até 27 de novembro, Manuel Sousa será julgado na Bulgária. "As autoridades portuguesas não assumem o pedido de devolução do processo, abandonando um cidadão a uma legislação estrangeira muito mais severa", critica o advogado Miranda Pinto.