Canção cantada por Mariza em tribunal por plágio

Fernando Guerra alega que o tema "Paixão", de Jorge Fernando, escrito para a fadista Mariza e incluído no seu álbum "Mundo"(2015), é uma cópia de uma canção sua e de João Henrique - "É o fim do Mundo/Se este amor acabar é o fim do Mundo", que foi cantada por Marco Paulo no Festival da RTP da Canção de 1982.

Em primeira instância, e após ter ouvido as duas músicas, o juiz considerou não ter existido qualquer plágio. Porém, num acórdão de 4 de abril, a Relação de Lisboa anulou a sentença e exige que seja feita uma perícia e que haja uma audição de ambas as canções numa sessão pública do julgamento.

A ação interposta por Fernando Guerra não foi contestada em tempo útil por Jorge Fernando, pelo que os factos apresentados pelo autor foram, por omissão do réu, confessados. Mas isso não foi suficiente para o juiz dar como provado o plágio.