Cancelada greve na PJ

A Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária (ASFIC-PJ) vai cancelar, ainda esta sgeunda-feira, a greve ao trabalho suplementar, iniciada na sexta-feira por decisão dos associados expressa nas assembleias regionais.

A decisão foi comunicada em nota enviada ao JN, depois de a ASFIC-PJ ter confirmado que revindicações dos investigadores da Polícia Judiciária estão asseguradas.

"Apesar da aprovação em Conselho de Ministros dos diplomas da Lei Orgânica e dos Estatutos Profissionais, os associados deliberaram por maioria avançar com a paralisação por não terem em sua posse os referidos documentos. Ao longo de toda a manhã de sexta-feira, após contactos com o Governo, a Direção Nacional da ASFIC-PJ logrou obter os documentos e confirmar que os textos aprovados continham as reivindicações negociadas com os investigadores", esclarece o comunicado.

A receção do documento em causa deita por terra a necessidade de levar a cabo a greve, acrescenta a missiva.

"Após análise detalhada aos documentos, a direção da ASFIC-PJ que inclui as direções regionais decidiu levantar o pré-aviso de greve em vigor, interrompendo todas as formas de luta a partir das 00h00 do dia 06.08.2019", lê-se.