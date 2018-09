Canoístas húngaros agrediram patrulha da GNR na final do mundial de maratona

Joaquim Gomes Hoje às 21:57 Facebook

Dois elementos da equipa de canoagem húngara foram detidos pela GNR, ao fim da tarde deste domingo, por terem agredido uma patrulha da GNR de Prado, na final do Campeonato Mundial de Maratona em Canoagem, na Vila de Prado, em Vila Verde.

Um dos militares da GNR teve de receber tratamento hospitalar, ao princípio da noite, no Hospital de Braga, devido aos ferimentos sofridos, segundo apurou o JN junto de fonte policial.

Os dois detidos, com cerca de 40 e 50 anos, terão forçado a rede da vedação que impedia o acesso a uma zona reservada da prova, que este domingo terminou, na Praia Fluvial do Faial, em Prado, antes de agredirem as vítimas.

A primeira prova mundial de maratona em canoagem decorreu esta semana, naquela localidade, com cerca de mil atletas de 38 delegações nacionais oriundas de quatro continentes, tendo obrigado a um reforço de segurança policial e dos meios de socorro.