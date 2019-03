Cantor Zé do Pipo desapareceu há quatro meses

Francisco Pedro Hoje às 10:51 Facebook

Familiares estão convencidos que o cantor se suicidou. Buscas dadas por terminadas.

Quatro meses depois do desaparecimento de Nuno Batista, conhecido no meio musical como Zé do Pipo, os familiares e amigos do cantor dão praticamente como certo que ele se suicidou e, conhecedores do comportamento do mar como são, estão cada vez mais conformados que dificilmente o seu corpo irá aparecer.

"Dentro do quadro clínico que apresentava, as esperanças de estar vivo dissiparam-se a partir do momento em que se encontrou o carro junto à praia. Quanto à probabilidade do corpo aparecer, neste momento, é praticamente impossível", revelou, segunda-feira, João Carlos Costa, um dos amigos de Nuno que participou ativamente nas buscas e tem acompanhado de perto a dor da família.

Nuno Batista, 40 anos, tinha dois filhos - de 3 e 16 anos - sofria de doença bipolar e lutava contra uma depressão. À mulher, aos familiares mais diretos e ao psiquiatra que o seguia já tinha falado em suicídio. No passado dia 5 de novembro, saiu de casa para ir ao banco e à farmácia e já não regressou. O carro foi encontrado no dia seguinte, estacionado junto à praia do Portinho da Areia, em Peniche. No interior, estavam o casaco, a carteira e o telemóvel do cantor, que encarnou a personagem de música popular durante uma década.

"Os pais e a mulher estão destroçados. São pessoas ligadas ao mar e sabem que já será difícil que o corpo apareça", adianta João Carlos Costa, lamentando as informações "sem sentido" que têm sido veiculadas, e que apontavam para uma eventual fuga do Zé do Pipo com uma das suas bailarinas ou que o cantor estava a passar por dificuldades financeiras.

Buscas dadas por terminadas oficialmente dois meses após o desaparecimento.