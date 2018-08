Capturado em Aveiro preso que fugiu da cadeia há quatro anos

21 Maio 2018 às 13:27 Facebook

A Polícia Judiciária de Aveiro deteve um homem de 44 anos que se encontrava evadido do Estabelecimento Prisional do Vale do Sousa há quase quatro anos.

Segundo um comunicado da PJ, o homem aproveitou uma saída precária em finais de 2014 para não regressar ao estabelecimento prisional, onde estava a cumprir uma pena de prisão de dois anos e meio, pela prática do crime de ofensas à integridade física qualificadas.

Fonte da PJ disse à Lusa que o foragido foi localizado numa casa perto de Aveiro onde estava a viver.

O detido, que já anteriormente tinha cumprido penas de prisão pelos crimes de roubo e de furto, foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Aveiro, refere a nota.