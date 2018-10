Carlos Alexandre alvo de inquérito disciplinar

Hoje às 16:05, atualizado às 16:32 Facebook

O juiz Carlos Alexandre será alvo de um inquérito disciplinar após ter manifestado dúvidas sobre a transparência do sorteio que colocou Ivo Rosa a cargo da Operação Marquês.

A notícia do inquérito foi avançada pelo jornal "Eco".

Recorde-se que o juiz Carlos Alexandre disse à RTP que discorda da forma como decorreu o sorteio do juiz de instrução da Operação Marquês, por só terá sido transferida parte dos mais de mil volumes do processo para o juiz Ivo Rosa. A situação prende-se com a fórmula utilizada para o sorteio de juízes, já que não terá sido todo distribuído o processo completo.

"Há uma aleatoriedade que pode ser maior ou menor consoante o número de processos de diferença que exista entre mais do que um juiz", afirmou, levantando uma eventual suspeição sobre a realização do sorteio que, segundo foi afirmado na altura, seria completamente aleatório.