Carrinha avariou durante assalto e ladrões fugiram a pé de posto de combustível

Um posto de combustível, situado na freguesia de Rio Mau, em Penafiel, foi assaltado na madrugada desta segunda-feira. Os ladrões furtaram tabaco e fugiram a pé, porque a viatura que usavam avariou no local.

O assalto terá acontecido entre as 11 horas da noite de domingo e as seis horas da manhã de segunda-feira, altura em que um funcionário foi abrir o estabelecimento e deu conta do furto.

Os ladrões, em número ainda não apurado, introduziram-se no interior do posto de combustível, depois de terem arrombado uma porta, e levaram tabaco avulso.

Preparavam-se para abandonar o local numa viatura furtada, mas a carrinha não pegou e os ladrões fugiram a pé. O veículo, cujo furto foi comunicado à PSP da Maia no passado dia 21, não chegou a sair do posto de combustível.

A GNR está agora a analisar as imagens captadas pelo sistema de videovigilância do posto de combustível, para perceber os contornos do assalto e identificar os seus autores.