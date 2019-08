Carrinha de funerária roubada e usada em assalto

Hoje às 08:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Era a segunda carrinha furtada por grupo na mesma noite e foi abandonada e destruída a mais de 50 quilómetros. Terá sido usada em assalto.

Uma carrinha da Agência Funerária do Marco, em Marco de Canaveses, foi furtada, na madrugada de quarta-feira, e incendiada a mais de 50 quilómetros de distância, num campo de milho, em Custóias, Matosinhos. Pelo caminho, terá sido usada num assalto a uma bomba de gasolina, em Amarante.

Segundo informações recolhidas pelo JN, a viatura estava estacionada junto à agência, na Avenida Jorge Nuno Pinto da Costa, e os assaltantes deixaram no local outra carrinha, esta da marca Mitsubishi, que tinha sido furtada no mesmo dia, na freguesia de Vila Boa do Bispo, no mesmo concelho.