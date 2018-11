Carrinhas furtadas no Norte eram vendidas em África

Alexandre Panda Hoje às 21:27 Facebook

Há pelo menos dois anos que três indivíduos recebiam carrinhas furtadas no Norte de Portugal para as enviar, via Bélgica, para África, onde eram vendidas.

Num armazém de Oliveira de Azeméis, o líder da organização terá adulterado dezenas de Toyota Hiace e outras viaturas de diversas marcas, mas ele e dois cúmplices foram detidos pela Polícia Judiciária do Porto.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, os indivíduos aproveitavam elementos de identificação de veículos legais, que estavam em circulação ou que já estariam destinados ao abate, para os colocar nas carrinhas furtadas. Assim, em caso de fiscalização das autoridades, nunca os veículos constavam para apreender e os indivíduos apresentavam documentos reais. Depois, as carrinhas eram transportadas em camiões para um porto de mar belga ou conduzidas até ao destino. Na Bélgica, através de um recetador com ligações a países africanos, as carrinhas saíam da Europa.

"No decurso da investigação, foi possível apreender três viaturas e inúmeros artefactos técnicos de relevo relacionados com esta atividade ilícita", adiantou a Polícia Judiciária, que realizou buscas em Oliveira de Azeméis, Vila Nova de Gaia e Mirandela, com o apoio da GNR e da PSP.

Para além dos detidos, foram ainda constituídos quatro arguidos suspeitos de estarem envolvidos no esquema. Os detidos foram ouvidos ontem no Tribunal de Oliveira de Azeméis que decretou a prisão preventiva para o alegado líder do grupo.