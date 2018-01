Carro da GNR capotou em perseguição que acabou com dois acidentes

Salomé Filipe Ontem às 23:34, atualizado hoje às 01:04 Facebook

Uma fuga policial terminou com dois acidentes, esta sexta-feira, cerca das 22 horas, em Eixo, Aveiro.

Durante a perseguição, um jipe da GNR capotou na linha do Vouga e o carro furtado onde seguiam os dois alegados ladrões colidiu com uma condutora que estava a estacionar o carro na garagem.

"Deviam ser umas 18.30 horas quando o meu marido percebeu que o nosso carro tinha desaparecido de casa. Alertámos logo a GNR e demos os dados do veículo", contou, ao JN, a proprietária do automóvel, de marca Seat, moradora em Eixo.

Em local não concretamente apurado, mas já fora do concelho de Aveiro, uma patrulha da GNR detetou o carro furtado em marcha, iniciando uma perseguição. Durante a fuga, os assaltantes dirigiram-se de novo para Eixo e, na rua da Senhora da Graça, a cerca de 500 metros da habitação onde o veículo tinha sido furtado, os ladrões acabaram por embater numa condutora que estava a meter o carro na garagem.

Após a colisão, saíram da viatura apeados e fugiram. O irmão da condutora acabou por seguir no encalce de um deles e, pouco depois, com a ajuda de um militar da GNR, o indivíduo foi encontrado num café, naquela freguesia, quando estava ao telefone.

Tiros disparados para o ar

A patrulha da GNR, que ia a perseguir os assaltantes, acabou por se despistar metros antes da colisão do Seat, na linha de comboio, e um militar sofreu ferimentos. "Quando o meu irmão foi atrás do assaltante, um polícia disparou dois tiros para o ar e mandou-nos, a mim e ao meu pai, deitar-nos no chão. Parecia um filme", adiantou uma irmã da condutora acidentada.

Às 23.30 horas, um dos elementos da dupla continuava em fuga.