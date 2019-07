Carro de ourives vítima de carjacking abandonado sem as malas de ouro

Roberto Bessa Moreira Hoje às 16:25 Facebook

Carro alvo de carjacking foi localizado a cerca de dois quilómetros do local do crime. Autores do assalto continuam a monte

Dois homens armados roubaram um carro de um ourives, que transportava malas de ouro na bagageira. O carjacking teve lugar poucos minutos depois das 8 horas desta segunda-feira, na rotunda do Ciclista Paulo Ferreira, um dos locais mais movimentados da cidade de Gondomar.

A dupla de assaltantes ainda abandonou a viatura roubada numa rua das redondezas, mas o material valioso, assim como os criminosos, continua a ser procurado pelas autoridades.

O assalto foi preparado ao detalhe e incluiu um acompanhamento dos movimentos do ourives. Este começou por ser seguido até à rotunda do Ciclista Paulo Ferreira, na avenida da Conduta, local onde foi intercetado. O duo provocou um acidente, obrigando a que o Renault Clio do vendedor de ouro ficasse imobilizado no meio da faixa de rodagem. Já com os dois automóveis parados, os homens apontaram uma arma ao comerciante e exigiram a sua saída do carro.

O ourives não resistiu, obedeceu às ordens dadas e, pouco depois, viu a sua viatura, conduzida por um dos ladrões, desaparecer por entre as artérias de Gondomar que levam ao IC29. Na rua dos Carregais, a cerca de dois quilómetros do local do carjacking, o Renault Clio parou para que os assaltantes partissem o vidro da bagageira e arrancassem as malas com o ouro.

A fuga continuou pela rotunda que dá acesso ao IC29.

O assalto seguido de fuga demorou apenas alguns minutos e quando a PSP chegou ao local já não havia rasto dos autores do carjacking. Os agentes só conseguiram localizar os veículos abandonados pelos ladrões, nomeadamente o Renault Clio que transportava as malas com o ouro. Devido à utilização de armas de fogo, o caso passou a ser investigado pela Polícia Judiciária.