Carro envolvido em incidente com cinco policias tem matricula espanhola

Hoje às 19:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O automóvel, marca Volkswagen Passat, cinzento, perseguido este sábado pela PSP e que, na sequência de uma colisão, provocou ferimentos em cinco policias, no Guincho, em Cascais, é de matrícula espanhola, embora ostentasse uma portuguesa.

A revelação é feita, esta segunda-feira, pelo jornal digital Cascais24, segundo o qual o gangue, alegadamente de Leste que tem assaltado casas no concelho de Cascais, pode estar sediado em Espanha e conta na região com um pequeno núcleo de apoio, que fornece informações sobre os alvos a assaltar.

Este sábado, ao início da noite, um dos membros do gangue foi surpreendido a fazer vigilância no exterior, enquanto dois cúmplices atuavam no interior de uma moradia, na área de Birre, onde entraram através de uma janela, não logrando, à partida, furtar quaisquer valores.

Ao avistar a carrinha da Equipa de Intervenção Rápida da Divisão Policial de Cascais, o suspeito colocou-se em fuga no automóvel, marca Volkswagen Passat, cinzento, deixando para trás os comparsas.

Durante a fuga, na rotunda dos Cavalos, na Areia, ainda embateu contra um veículo estacionado, tendo continuado em velocidade desenfreada.

A cerca de três quilómetros, no Guincho, veículo em fuga e viatura policial acabaram por colidir, quando o suspeito que conduzia o Passat fez uma travagem brusca.

O condutor do veículo suspeito empreendeu, então, a fuga apeada em direção à praia do Guincho, e cinco dos seis agentes da PSP da Equipa de Intervenção Rápida, que seguiam na carrinha, ficaram feridos, tendo necessidade de ser assistidos na urgência do Hospital de Cascais.

Este grupo, perfeitamente organizado, tem vindo nos últimos tempos a assaltar casas luxuosas e com aparente elevado património nos seus interiores, no triângulo Quinta da Marinha, Areia e Birre, introduzindo-se nas mesmas na ausência dos moradores por arrombamento e chave falsa.

Em regra, o alvo dos membros do grupo nas casas habitadas por gente endinheirada são obras de arte, jóias e dinheiro.