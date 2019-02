Carro usado para matar em vingança tinha seguro caducado

Alexandre Panda e Mónica Ferreira Hoje às 08:27 Facebook

O carro de matrícula inglesa com que um emigrante atropelou cinco pessoas, duas delas mortalmente, em Rebordosa, Paredes, não tinha o seguro em dia.

José Pinto, que planeava regressar a Inglaterra anteontem, já foi levado para o Estabelecimento Prisional do Porto, onde irá aguardar o desenvolvimento do inquérito. Está indiciado por crimes de homicídio e condução perigosa e sob efeito de álcool.

De acordo com dois sítios da Internet, um do governo inglês e outro de uma entidade independente, a matrícula do Audi A6 que José Pinto conduzia não tinha o seguro em dia. A apólice da viatura, que estará há largos meses em território português, tinha terminado no passado dia 8. Esta é também uma das vertentes da investigação que está a cargo da Polícia Judiciária. Em Portugal, o Audi também não consta como segurado.