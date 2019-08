Carros e casa atingidos por tiros em Paio Pires

Rogério Matos Hoje às 20:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Vários tiros foram disparado, esta terça-feira ao final da tarde, contra carros e uma casa na aldeia de Paio Pires, no Seixal, não existindo feridos a registar.

O alerta para os disparos na Rua Egas Moniz foi recebido pela GNR às 18.15 horas e, quando as patrulhas chegaram ao local, já não encontraram os suspeitos, que se puseram em fuga. Da situação não resultaram feridos, mas há danos materiais a registar em carros estacionados na rua e na janela de uma casa.

A GNR não confirma que a situação esteja relacionada com os incidentes de sábado num café de Paio Pires, apesar de o JN ter apurado que estes casos estarão relacionados.

No local, estão militares do Destacamento Territorial de Almada, com patrulhas da Costa da Caparica, Paio Pires e Fernão Ferro. A Polícia Judiciária foi chamada ao local.