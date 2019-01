Carteiristas detidas na feira de Ponte de Lima

Andreia Fernandes Hoje às 11:24 Facebook

Duas mulheres de 45 e 46 anos, de nacionalidade espanhola, foram intercetadas na segunda-feira, em flagrante, na feira de Ponte de Lima, por elementos à civil da Brigada de Investigação Criminal da PSP do concelho.

Uma das mulheres foi vista a tentar ocultar uma carteira que pertencia a uma das vítimas, que já tinha apresentado queixa na esquadra da PSP, durante a manhã.

Contactado pelo JN, o comandante da PSP de Ponte de Lima, comissário Jerónimo Silva, disse que estas detenções ocorrem no seguimento de um longo trabalho que tem vindo a ser feito para reduzir este tipo de crimes. "Temos trabalhado com muita regularidade no combate a este tipo de crimes e tem vindo a melhorar bastante", afirmou.

No ano passado também se registaram duas situações de interceção de carteiristas, mas a PSP tem estado alerta e o trabalho que tem vindo a ser feito é para que as pessoas possam frequentar a feira de Ponte de Lima tranquilamente e em segurança.

As duas mulheres detidas pela PSP vão ser esta terça-feira presentes a juiz, no Tribunal Judicial de Ponte de Lima.