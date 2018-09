Cartões-faca à venda na Internet por um euro vão dar cadeia

ROBERTO BESSA MOREIRA Hoje às 00:40 Facebook

Cartões de plástico do tamanho e semelhantes a um cartão de crédito que escondem uma faca, pulseiras que, desmontadas, funcionam como navalhas e até falsas chaves com uma lâmina no interior estão a ser detetadas, cada vez com mais frequência, em espaços públicos, onde são usados em confrontos e rixas.

Estas armas dissimuladas, que são difíceis de detetar em qualquer revista, podem ser compradas em simples sites a partir de um euro a unidade. E, apesar da sua posse ser punível por lei com pena de prisão até quatro anos ou com pena de multa até 480 dias, a sua disseminação parece imparável, sobretudo, entre os jovens.

