Casa de homem que morreu em lagar foi roubada durante funeral

Zulay Costa Hoje às 17:59 Facebook

Twitter

Cerca de 10 mil euros em peças de ouro foram furtadas da casa onde residia Luís Pato, um dos dois homens que morreram intoxicados num lagar de vinho, no Troviscal, Oliveira do Bairro, enquanto decorria o seu funeral. Os familiares aperceberam-se quando chegaram a casa após as exéquias. A GNR foi chamada ao local e o caso seguiu para a PJ.

O crime aconteceu na tarde de quinta-feira. Aproveitando a ausência de familiares, que tinham ido ao funeral, alguém entrou na habitação e levou o ouro.

As peças furtadas "estavam escondidas dentro de uma arca congeladora com quilos de congelados por cima", disse, ao JN, fonte policial. O local "pouco comum", no entanto, não impediu o furto. Da habitação não foram levados artigos eletrónicos ou de outro género. As autoridades policiais estão a investigar.

Luís Pato, de 48 anos, morreu, junto com Vítor Dias, de 72, na sequência da inalação de vapores num lagar de vinho, quando decorria a vindima.