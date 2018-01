Casa de Pedro Guerra vandalizada com referência aos Super Dragões

Ana Tulha Hoje às 13:47 Facebook

A porta da entrada e parte da fachada do prédio onde mora o comentador desportivo Pedro Guerra foi vandalizada, com frases pintadas a tinta azul, durante a madrugada desta segunda-feira.

O adepto do Benfica e antigo diretor de conteúdos da BTV confirmou ao JN o incidente, acrescentando que os responsáveis pelo vandalismo ainda "rebentaram petardos", cerca das três horas.

Na fachada do edifício, os suspeitos escreveram as frases "Tanto falaste que nós resolvemos visitar-te" e "Acorda Porto, 30/11/86", numa eventual referência à fundação da claque Super Dragões, afeta ao F. C. Porto.

A PSP tomou conta da ocorrência.