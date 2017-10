Casa dos Rapazes de Viana investigada por maus-tratos

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 21:32 Facebook

A Casa dos Rapazes, uma instituição de acolhimento de menores em risco, de Viana do Castelo, está a ser investigada pelo Ministério Público por alegados maus-tratos e agressões a jovens.

Segundo o jornal "Público", que divulga vídeos de supostas situações ocorridas em 2015 e 2017, envolvendo humilhações, insultos, maus-tratos e castigos, seis funcionários foram constituídos arguidos e quatro rapazes foram retirados da instituição.

A denúncia terá partido de educadoras. De acordo com o jornal, o Ministério Público recebeu uma denúncia no dia 18 de abril deste ano. Nesse mesmo dia, a linha SOS Criança terá sido alertada. A 24 de maio, uma denúncia informal também terá sido feita ao Instituto de Segurança Social (ISS), a entidade tutelar de acolhimento residencial, que funciona na dependência da secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim. E também a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco tomou conhecimento desta, tendo-a remetido ao Centro Distrital de Segurança Social e ao Ministério Público. A 9 de junho, uma denúncia mais detalhada, com cerca de 40 documentos anexos, chegou ao MP. O inquérito tem seis arguidos.

A instituição particular de solidariedade social acolhe, em regime de internato, até 46 crianças e jovens. As queixas remetem para uma unidade destinada a rapazes entre os 11 e os 15 anos/16 anos. Fonte do gabinete do bispo D. Anacleto Oliveira, contactada pelo JN, refutou que a IPSS alvo de investigação seja tutelada pela diocese.