Casal de idosos morre em casa intoxicado por monóxido de carbono

Um casal de idosos, com 84 e 82 anos, faleceu esta segunda-feira vítima de intoxicação por monóxido de carbono em casa no Seixal.

O alerta foi dado às 12.07 horas para a Avenida Alexandre Herculano, na Amora, Seixal, e ao local acorreram meios dos bombeiros voluntários da Amora e do INEM

A primeira informação, de acordo com fonte deste organismo, dizia respeito a um homem de 84 anos que se encontrava em paragem cardiorrespiratória, mas chegados ao local, os tripulantes da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Garcia de Orta depararam-se com o casal sem vida num dos quartos da habitação.

Foi a empregada doméstica que alertou as autoridades. Dentro de casa encontrava-se um braseiro aceso, que pode ter sido a causa da morte. Numa primeira avaliação feita pelas autoridades, não existem indícios criminais, mas ainda assim, a Polícia Judiciária de Setúbal foi acionada para investigar o sucedido.

Os corpos foram transportados para a morgue do Hospital Garcia de Orta, onde serão autopsiados para que seja determinada a causa da morte, dado essencial para a investigação.

Ao que foi possível apurar, a tese de suicídio é a que ganha mais relevo, tendo em conta que junto dos corpos encontrava-se uma carta escrita pelo homem a anunciar que o casal ia pôr termo à vida. A mulher, com 82 anos, sofria de uma doença incapacitante, Alzheimer, e o homem já não teria capacidades para tratar sozinho da esposa.