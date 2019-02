Casal detido a furtar combustível de camiões

Andreia Fernandes e Ana Peixoto Fernandes Hoje às 11:47 Facebook

O Núcleo de Investigação Criminal de Viana do Castelo, da GNR, deteve, na noite de sábado, um homem de 42 anos e uma mulher de 54 a furtar combustível de veículos pesados, na freguesia de Deocriste, junto à Portucel, em Viana do Castelo.

Os dois indivíduos foram seguidos, por volta das 23 horas, pelo NIC e intercetados em Vila Praia de Âncora, com o auxílio de outras patrulhas.

No local, foram apreendidos oito bidões de combustível com 180 litros e uma mangueira. Já na sequência de buscas à residência da mulher, em Vila Praia de Âncora, a GNR apreendeu mais 13 bidões de combustível, com 250 litros, segundo fonte da GNR.

Os dois indivíduos vão ser presentes a juiz, no Tribunal de Viana do Castelo, esta segunda-feira, pelas 10 horas.