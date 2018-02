Casal detido por abuso sexual da filha. Pai ficou em preventiva

Teixeira Correia Hoje às 13:39 Facebook

Um casal, ambos com 37 anos de idade e residentes no Alto Alentejo, foi detido pela Unidade Local de Investigação Criminal de Évora da Polícia Judiciária (PJ), indiciado pela prática de crimes de natureza sexual.

De acordo com um comunicado da PJ, a investigação teve início em janeiro, tendo sido recolhidos fortes indícios de que uma rapariga menor, filha do casal, terá sido vítima de abusos sexuais pelo pai, com a conivência da mãe.

Presente a primeiro interrogatório judicial, o pai da criança ficou em prisão preventiva, enquanto a mãe ficou proibida de contactar com a criança e inibida de exercer responsabilidades parentais.

No comunicado, a PJ não refere se a rapariga foi entregue a alguma instituição ou se ficou à guarda de familiares.