Casal detido por suspeita de homicídio no Algarve

Marisa Rodrigues Hoje às 13:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Um casal foi detido, na segunda-feira, pela Polícia Judiciária por suspeitas do homicídio de um homem, em São Brás de Alportel, no Algarve, ocorrido em setembro do ano passado.

Os suspeitos, uma mulher e um homem, deverão ser presentes a tribunal esta terça-feira.

Vítor Horta, com cerca de 70 anos, foi encontrado sem vida a 18 de setembro de 2018 na casa onde vivia, em São Brás de Alportel. Ao que o JN apurou, o corpo estava caído no chão entre o quarto e o corredor de entrada. Perante os vários vestígios de sangue, uma arma de fogo em cima da cama, a casa revirada e um intenso cheiro a gás, os militares da GNR alertaram a Diretoria do Sul da PJ.

A análise ao corpo da vítima, aos vários vestígios recolhidos na residência e outros elementos probatórios levaram a PJ a suspeitar de uma mulher, com quem a vítima terá mantido uma relacionamento, e do atual companheiro da mesma.

Ambos acabaram por ser constituídos arguidos na semana passada, mas o tribunal entendeu que havia indícios suficientemente fortes para emitir mandados de detenção, que foram executados esta segunda-feira.