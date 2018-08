Casal encontrado morto a tiro em casa em Monte Real

AC Hoje às 12:16, atualizado às 13:16 Facebook

Um casal foi encontrado sem vida em casa, esta sexta-feira de manhã, em Monte Real, Leiria. Tudo indica que o homem matou a mulher com tiro de caçadeira e depois se suicidou.

As autoridades estão no local a tentar apurar as circunstâncias em que morreu o casal, apontando para um caso de homicídio seguido de suicídio.

Fonte da GNR disse que as vítimas são um homem e uma mulher, na casa dos 60 anos, e a residir na Alemanha. Foram encontrados sem vida na habitação com sinais de ferimentos resultantes de arma de fogo.

O Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Leiria, após o alerta recebido às 11.11 horas, foram enviados para o local meios dos Bombeiros Voluntários de Ortigosa, a GNR de Monte Real e o INEM, num total de seis viaturas e 11 operacionais.

A investigação ao sucedido vai ficar a cargo da Polícia Judiciária.