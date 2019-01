Casal encontrado morto a tiro em casa no Algarve

Augusto Correia Hoje às 14:32, atualizado às 15:04 Facebook

Um homem e uma mulher foram encontrados mortos em casa, em Lagoa, no Algarve, este sábado ao início da tarde.

O alerta foi registado na Proteção Civil às 12.03 horas, para um possível homicídio seguido de suicídio na rua do Infantário, perto da Urbanização Lagoa Sol, em Lagoa, no Algarve.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Faro, os bombeiros foram chamados "para uma abertura de porta com socorro" para uma habitação em Lagoa.

"Depois de abrirem a porta encontraram duas pessoas sem vida e com ferimentos de arma de fogo", acrescentou a mesma fonte, especificando que as vítimas são um homem e uma mulher, com idades compreendidas entre os 50 e os 60 anos.

Fonte da GNR avançou que no local "foi encontrada uma arma de fogo", acrescentando que a investigação passou para a competência da Polícia Judiciária (PJ).

Foram mobilizados elementos dos Bombeiros Voluntários de Lagoa, Proteção Civil, GNR e Polícia Judiciária, num total de 19 operacionais e oito viaturas.