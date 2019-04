Caso de doente com dreno no peito acaba sem culpados

Madalena Ferreira Hoje às 13:38 Facebook

Ministério Público concluiu que "negligência censurável" de profissionais de saúde não foi causa direta dos males e sofrimento de paciente cancerosa.

Após ter sido descoberto um dreno de 17 centímetros no peito, em setembro de 2014, Emília Fernandes, 78 anos, nunca recuperou a saúde nem foi indemnizada por danos. Não foi e nem deverá ser porque o Ministério Público (MP) do Tribunal de Vila Real decidiu arquivar o inquérito em que dois médicos e uma enfermeira do Hospital de Vila Real eram arguidos por ofensas à integridade física por negligência. Do despacho de arquivamento, a que o JN teve acesso, resulta que a falha dos profissionais de saúde na deteção do dreno não teve relação causa-efeito sobre os males depois sofridos pela ofendida. Daí a conclusão de não haver crime.

Na decisão é dito ainda que, apesar de o exame médico realizado por Emília Fernandes não ter respondido a todos os quesitos formulados, o MP não requer exames complementares por se temer acrescentar males ou incapacidades à doente "que nunca poderiam ser associados à atuação dos arguidos em termos causais". A decisão foi recebida pela família da doente com perplexidade.