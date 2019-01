Caso dos e-mails já junta sete investigações ao Benfica

Alexandre Panda Hoje às 21:17 Facebook

O Ministério Público (MP) está a constituir um megaprocesso contra o Benfica, por suspeitas de corrupção desportiva, tráfico de influência e oferta e recebimento indevido de vantagem, destinada a dominar o futebol português. A equipa especial do MP, criada pela ex-procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, juntou recentemente ao processo dos e-mails o caso "Mala Ciao", até agora investigado pelo MP do Porto. Neste inquérito, os encarnados são suspeitos de tentarem influenciar resultados dos jogos do rival F.C. Porto, com empréstimos encapotados de atletas a equipas da primeira Liga. O processo junta agora sete inquéritos.

Foi há cerca de um mês e meio que a equipa especial pediu ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto o envio para Lisboa do processo "Mala Ciao", noticiado em primeira mão pelo JN, em junho do ano passado. A transferência foi pacífica, tanto dentro do MP como na Polícia Judiciária. As diligências que a PJ do Porto tinha previsto serão realizadas.

A conexão de matérias, como eventuais crimes de corrupção no mundo do futebol, e provas cruzadas entre os dois casos, ditaram a junção dos processos. Esta não foi a primeira vez que a equipa especial decidiu concentrar inquéritos em que o Benfica é visado. O megaprocesso começou a ganhar forma em janeiro de 2018.

Ao inquérito inicial, o DIAP de Lisboa juntou as suspeitas de aliciamento de jogadores de equipas adversárias pelo clube encarnado, como é o caso da investigação ao Rio Ave-Benfica de 2016. O caso também abarca as suspeitas sobre o Marítimo-Benfica, de 8 de maio da mesma época, em que dois jogadores insulares terão sido abordados para facilitarem um triunfo dos encarnados e é também escrutinada uma suposta promessa de um vantajoso contrato para outro atleta. O DIAP investiga ainda o caso dos "vouchers", denunciado pelo ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, em 2015. Os outros inquéritos incorporados, das comarcas de Lisboa e Braga, estão ligados a factos descritos nos e-mails suspeitos.

No "Mala Ciao", sob investigação estão alegados empréstimos encapotados do Benfica ao Desportivo das Aves, com opção de "recompra", de forma a contornar a proibição de mais de três empréstimos entre clubes.

Segundo o MP, há indícios de que o Benfica está no centro de um esquema organizado de relações com clubes, agentes desportivos e pessoas ligadas a arbitragem. O objetivo seria montar um ambiente favorável para os interesses desportivos do Benfica, liderado por Luís Filipe Vieira.

24 buscas foram realizadas em 25 de junho de 2018 pelos inspetores da Polícia Judiciária do Porto, na operação "Mala Ciao", incluindo 14 domiciliárias.

Benfica nega

Desde o início do escândalo dos e-mails, o Benfica tem vindo a público negar a prática de qualquer ato ilegal na conquista dos campeonatos.