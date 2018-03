Centro hípico reforça segurança após agressão a cavaleiro

Hoje às 19:47 Facebook

Twitter

O Centro Hípico da Costa do Estoril reforçou a vigilância e segurança no seu espaço depois da agressão de que foi vítima, no último domingo à tarde, o jovem cavaleiro Vasco Mira Godinho.

Sem pormenorizar, fonte do centro hípico revelou ao "Cascais 24" que a vigilância e a segurança foram reforçadas, "de forma a que incidentes do género não venham a repetir-se no futuro", tendo, no entanto, salvaguardado que este incidente foi um caso "pontual", de que não há memória neste centro hípico.

O cavaleiro Vasco Mira Godinho, 28 anos, foi agredido a murro e à bastonada no final de um concurso que tinha decorrido naquele espaço equestre. Quezílias com outro cavaleiro poderão ter estado na origem do ajuste de contas, alegadamente protagonizado pelo pai e cunhado daquele atleta equestre.

Os dois homens entraram no domingo nas instalações e estacionaram uma carrinha no estacionamento junto às roulottes. "Quando o Vasco Mira Godinho chegou, abordaram-no e agrediram-no a murro e com um bastão", contou fonte do Centro Hípico.

Os agressores colocaram-se, de seguida, em fuga. "O Vasco entrou na secretaria a pedir socorro e eu até o questionei: 'levaste um coice?' ", recordou uma funcionária do Centro Hípico da Costa do Estoril.

Depois de informada da agressão, e enquanto uma médica presente no espaço prestava os primeiros socorros ao cavaleiro, a funcionária acionou a PSP de Cascais, que fez comparecer uma patrulha móvel, que registou a ocorrência.

O jovem cavaleiro agredido, naquilo que aponta para um ajuste de contas, recorreu mais tarde à urgência do Hospital CUF, em Cascais.

"Aqui, no Centro Hípico, ninguém consegue perceber o que aconteceu, pois o Vasco Mira Godinho é uma "pessoa cinco estrelas, super humilde e muito querida por todos", concluiu a mesma fonte.

Entretanto, o cavaleiro Vasco Mira Godinho tem 6 meses para formalizar queixa, quer junto de um Órgão de Polícia Criminal (OPC) ou do próprio Ministério Público.