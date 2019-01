Chefias dos guardas prisionais entregam insígnias no Ministério da Justiça

Hoje às 19:21 Facebook

As chefias dos guardas prisionais vão entregar as insígnias no Ministério da Justiça em protesto pela forma como afirmam estarem a ser tratados os problemas dos serviços prisionais e do corpo da Guarda Prisional.

Numa comunicação enviada à ministra da Justiça, a Associação Sindical de Chefias do Corpo da Guarda Prisional refere que a entrega será feita a 07 de fevereiro.

Segundo a associação, com a tomada de posse da atual ministra da Justiça e com as consequentes alterações na Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, foram criados no Corpo da Guarda Prisional grandes expectativas, no sentido de melhorar as suas condições de trabalho e de carreira.

Neste sentido, adianta a associação na comunicação, foram criados grupos de trabalho que visavam a resolução dos problemas vigentes e, após um longo período negocial com o Ministério da Justiça este terminou a 22 de janeiro.

"É, para esta associação, manifestamente insuficiente e degradante o resultado final deste processo negocial, perante o que era expectável face aos graves problemas existentes no sistema prisional, que para além de pouco ou nada ter sido resolvido, gerou um clima laboral de hostilidade permanente", adianta a associação na comunicação.

Desde o dia 16 de janeiro que está a decorrer um novo período de greve dos guardas prisionais marcado pelo Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional (SICGP).

Este novo período de greve até 3 de fevereiro surge após o SICGP ter terminado a 06 de janeiro uma paralisação que começou em 15 de dezembro.

Além da comunicação, a Associação Sindical de Chefias dos Guardas Prisionais enviou ainda à ministra da Justiça uma carta aberta onde manifesta "a total desconfiança na tutela" afirmando reservar-se no direito de adotar posições e luta, para demonstrar o descontentamento perante a "enorme falta de respeito, seriedade e deslealdade institucional, para com as Chefias do Corpo da Guarda Prisional".

"Senhora Ministra da Justiça, neste momento, os Serviços Prisionais só se mantêm a funcionar em aparente clima de normalidade, porque, ao contrário do que pensa e do que tem, intencional e maldosamente, passado para a opinião pública, ainda existe boa vontade dos seus profissionais, designadamente, dos Guardas Prisionais e das suas Chefias que, sistematicamente, assumem atividades e competências que nada têm a ver com a vigilância e a segurança", lê-se na carta aberta.

Na missiva, a associação refere também que vai sensibilizar as chefias dos estabelecimentos prisionais para que, na gestão do pessoal, dê prioridade à ordem e segurança, em detrimento de outras atividades (trabalho, formação profissional, escola, desporto, diligências a tribunais e a órgãos de polícia criminal) desde que, para serem efetuadas, impliquem a redução dos efetivos considerados necessários nas zonas prisionais.

A Associação defende que a ordem e a segurança têm de ser a prioridade apenas garantida através da presença de meios humanos nas zonas prisionais, explicando que muitas diligências ao exterior não se realizam por falta de meios, entre as quais as relacionadas com a saúde dos reclusos.

"A maioria das diligências relacionadas com a saúde dos reclusos são, habitualmente, preteridas em relação às diligências de atos judiciais, isto porque, a não comparência a atos desta natureza, constitui motivo para 'veementes chamadas de atenção' por parte dos Serviços Centrais", adiantam.