Cidadã italiana detida no Porto por tráfico de droga

A Polícia Judiciária anunciou, no sábado, que deteve, no Porto, uma cidadã italiana, "pela prática do crime de tráfico de estupefacientes", e que vai proceder à sua extradição.

Segundo o comunicado, a Unidade de Informação de Investigação Criminal da PJ cumpriu um mandado de detenção europeu, localizando e detendo, na cidade do Porto, a mulher de nacionalidade italiana, de 39 anos.

A PJ adianta que a visada já foi presente a juiz do Tribunal da Relação do Porto, que determinou a medida de coação de prisão preventiva, enquanto decorrem os procedimentos para a extradição.