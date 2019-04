T.R.A. Hoje às 13:36 Facebook

Cinco viaturas foram danificadas por um incêndio esta terça-feira de madrugada, na Rua de São Dionísio, no Porto. Ao que tudo indica terá sido fogo posto.

O alerta foi dado pouco antes das 3 horas por uma moradora que, após ouvir um rebentamento, foi à janela e viu que uma viatura Mercedes estava a arder no largo junto à Praça da Alegria, no Bonfim.

Os moradores ainda conseguiram retirar uma viatura mas outras quatro foram atingidas pelo fogo, sendo que, no total, quatro ficaram totalmente destruídas.

A fachada e as persianas de uma casa próxima também foram danificadas.

Os Sapadores do Porto estiveram no local com duas viaturas e seis homens e deram o fogo por extinto às 4.30 horas. A PSP esteve no local mas, como os primeiros indícios apontam para fogo posto, o caso transitou para a Polícia Judiciária.