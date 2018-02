Cinco detidos interrogados no Supremo

CARLOS VARELA Hoje às 01:11, atualizado às 01:12 Facebook

A inquirição de cinco detidos dos 12 arguidos da Operação Lex começou esta quarta-feira, ao início da noite, no Supremo Tribunal de Justiça.

Os advogados Jorge Barroso e Santos Martins, o filho deste, Bernardo Santos Martins, Rita Figueira, mulher de Rui Rangel, e o oficial de justiça Octávio Correia chegaram ao tribunal pelas 19 horas, acompanhados por elementos da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) , da Polícia Judiciária (PJ), que anteontem realizaram as detenções no âmbito da operação policial. E saíram cerca das 23 horas. O advogado Pinto Pereira, defensor de um dos arguidos, recusou prestar declarações.

Uma vez que nenhum dos detidos é magistrado, numa ação normal seriam apresentados ao Tribunal de Instrução Criminal. Mas uma vez que entre os arguidos há dois juízes desembargadores do Tribunal da Relação de Lisboa, Rui Rangel e a sua ex-mulher, Fátima Galante, foram levados ao procurador-geral-adjunto Paulo Sousa, que representa o Ministério Público no Supremo, e ao juiz conselheiro Pires da Graça, da 3.ª secção criminal. Rangel e a ex-mulher Fátima Galante deverão ser inquiridos no próximo dia 8, também no Supremo Tribunal de Justiça.

Esta quinta-feira, a partir das 10 horas, aqueles arguidos voltarão a ser interrogados. Com a sua identificação cumpriram-se os requisitos legais que obrigam a que os detidos não possam estar mais de 48 horas sem ser apresentados a juiz.

Detidos, inspetores da UNCC e advogados entraram pelas portas laterais do Supremo, e hoje deverá manter-se a mesma conduta. Esta atuação estará relacionada com a necessidade de garantir o mínimo de constrangimentos no Terreiro do Paço, muito frequentado por turistas.

CSM à espera de informação para agir contra juízes

Só depois de ter informação oficial sobre a Operação Lex é que o Conselho Superior da Magistratura (CSM) agirá em conformidade, ponderando eventuais medidas contra os dois juízes desembargadores constituídos arguidos.

"O CSM analisará a situação logo que receba informação oficial sobre o assunto. Eventuais medidas, no âmbito das suas competências, serão oportunamente divulgadas", afirmou Mário Belo Morgado vice-presidente daquele órgão.