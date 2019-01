Cinco detidos e 29 identificados por furto em centro comercial no Carregado

Hoje às 19:39 Facebook

Cinco jovens foram detidos e 29 foram identificados no âmbito do furto de artigos desportivos ocorrido, na quinta-feira, num centro comercial do Carregado, em Alenquer, informou a GNR.

Num comunicado em que atualizou o número de suspeitos envolvidos no furto no Campera Outlet Shopping (identificados a partir de câmaras de videovigilância), a força de segurança indica que os jovens têm entre 13 e 20 anos.

"Pelas 11:30, a GNR foi informada de que cerca de 30 indivíduos se encontravam no interior de uma loja a furtar diversos artigos desportivos. De imediato foram mobilizadas diversas patrulhas para o local, tendo sido montado um dispositivo policial que possibilitou a deteção e interceção do grupo de suspeitos nas imediações do referido estabelecimento comercial e recuperar parte do material furtado", refere a GNR.

Os detidos foram "constituídos arguidos e restituídos à liberdade, pelo facto de serem menores de idade, tendo sido entregues aos seus representantes legais".

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Alenquer.

Esta operação mobilizou cerca de 30 militares do Destacamento Territorial de Alenquer, do Destacamento Territorial de Vila Franca de Xira e do Destacamento de Trânsito do Carregado, bem como militares da estrutura de investigação criminal.

Edna Almeida, responsável pelas relações-públicas do Comando Territorial de Lisboa da GNR, já tinha afirmado hoje à Lusa que os suspeitos "começaram a furtar artigos de uma loja de desporto", tendo fugido a pé.

Os suspeitos não agrediram nem ameaçaram funcionários ou clientes da loja.

Os funcionários, continuou, alertaram a GNR, que montou um dispositivo e fechou as saídas do centro comercial e da vila do Carregado.