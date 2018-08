Cinco detidos no Barreiro após agressões a agentes da PSP

17 Maio 2018 às 21:15 Facebook

A PSP anunciou esta quinta-feira a detenção de cinco pessoas, com idades entre os 16 e os 43 anos, no Barreiro, distrito de Setúbal, por agressões a agentes policiais, que necessitaram de receber tratamento hospital.

"Após uma informação por excesso de ruído em habitação, devido a uma festa familiar que ali ocorria, uma patrulha da PSP deslocou-se ao local informando os envolvidos que cessassem com o mesmo por estarem a incomodar a vizinhança", refere a PSP, em comunicado.

Segundo as autoridades, sem que nada fizesse prever, um dos homens saiu da residência em direção aos agentes, com ameaças e injúrias, tentando atingir um dos elementos com um pontapé.

"Após ser afastado, danificou a viatura policial, momento em que foi imobilizado. Seguidamente, saíram mais cinco indivíduos da residência, perfazendo um total de oito, que, com recurso a violência física, rodearam e agrediram os elementos policiais, provocando-lhes ferimentos, bem como danos no fardamento e equipamento policial", acrescenta.

A PSP explica que as agressões apenas terminaram com a chegada de reforços ao local.

"Cinco dos indivíduos acabaram detidos, sendo que um dos mesmos necessitou de tratamento hospitalar, bem como dois agentes da PSP", frisa.

Os detidos foram presentes ao Tribunal do Barreiro, tendo sido aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência (TIR).