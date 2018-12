Cinco detidos por tentativa de homicídio

TRA Hoje às 12:07 Facebook

PJ deteve suspeitos de dispararem para o interior de uma casa no Montijo onde se encontrava um casal e o filho menor, atingindo o principal alvo na cabeça e no tronco.

Segundo um comunicado emitido esta quinta-feira, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, com a colaboração da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo e da Unidade Nacional Contra Terrorismo, identificou, localizou e procedeu à detenção de cinco home ns , com idades compreendidas entre os 31 e os 58 anos , por sobre ele s recaírem fortes indícios da prática dos crimes de homicídio qualificado , na forma tentada, e de detenção de arma proibida.

Os factos que deram origem ao inquérito tiveram lugar na madrugada do passado dia 28 de agosto , na zona do Montijo, quando o s autor es, munidos de armas de fogo, invadiram a propriedade de um seu familiar e efetuaram vários disparos para o interior da residência, onde se encontrava um casal e o filho menor de idade, logrando atingir o principal alvo, na cabeça e no tronco, posto o que se colocaram em fuga.

Esta quarta-feira, após duas dezenas de buscas domiciliárias e não domiciliárias nos distritos de Setúbal, Lisboa e Santarém, foram-lhes apreendidas 5 armas de fogo, entre outros elementos probatórios.

O s detido s ser ão presente s a primeiro interrogatório judicial , para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.