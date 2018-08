Cinco feirantes arguidos por venda de material contrafeito em Macedo de Cavaleiros

Glória Lopes Hoje às 17:21 Facebook

A GNR anunciou esta segunda-feira a apreensão de mais de 600 artigos contrafeitos na localidade de Vale da Porca, em Macedo de Cavaleiros, e identificou cinco indivíduos por suspeita de se dedicarem ao comércio de bens falsificados.

Uma fonte do comando da GNR em Bragança adiantou que a mercadoria tem um valor presumível de 12 mil euros. A ação decorreu no âmbito de uma operação de fiscalização rodoviária, no final de uma romaria, cerca das 19h00, da qual resultou a apreensão de diverso material contrafeito que se encontrava no interior das viaturas fiscalizadas.

Foram apreendidos 131 polos, dez chapéus e 499 pares de sapatilhas de diversas marcas.

Os cinco homens, com idades compreendidas entre 36 e 65 anos, que foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.