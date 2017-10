Cinco novas cadeias para renovar sistema prisional

Hoje às 00:33 Facebook

O Ministério da Justiça apresentou ontem um estudo onde se propõe investir 446 milhões de euros, no horizonte de dez anos, no sistema prisional e tutelar educativo.

Mais de metade desse esforço financeiro (253 milhões de euros) será a locado à construção de cinco novas cadeias, nos distritos de Aveiro e Setúbal, no Algarve, no Minho e nos Açores, com uma lotação total de 2400 lugares.

