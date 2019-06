"Clima de terror". Noviças escravizadas sofriam ameaças contra famílias

Alexandra Lopes Hoje às 08:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Acusação do Ministério Público descreve 30 anos de "terror", trabalhos forçados, agressões com chicote e "castigos divinos" na Fraternidade Missionária Cristo Jovem.

Maria tinha 15 anos quando chegou à Fraternidade Missionária Cristo Jovem, em Requião, Famalicão, e dali só saiu em 2013, já com 24 anos. Fugiu numa noite.

Durante os cerca de nove anos em que ali esteve, foi agredida com bofetadas só porque não acorreu de imediato quando uma das religiosas a chamou, ou porque se queixou de não ter comido alguns alimentos que a mãe lhe havia levado. Apenas porque não tinha um saco de pão e uma camisa no sítio, foi sovada com uma esfregona, cujo cabo partiu. E também foi obrigada a ir de joelhos da entrada da casa até ao portão da instituição.