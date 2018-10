Cofres alugados favorecem bancos e lavagem de dinheiro

Nelson Morais Hoje às 08:45 Facebook

Numa noite de sábado para domingo de novembro de 2012, um grupo de homens aproveitou-se do ambiente festivo e ruidoso que se vivia em Penafiel.

Com um martelo pneumático e uma rebarbadora, furou uma parede de betão armado com meio metro de grossura e entrou numa reservadíssima sala da Caixa de Crédito Agrícola, de onde furtou o recheio, estimado em milhões de euros, de 46 cofres-fortes alugados a clientes.

Seis anos depois, já não há dúvida de que houve falha de segurança da Caixa, mas os clientes não foram indemnizados. Uns porque não conseguiram fazer prova, em tribunal, dos valores que guardavam nos cofres, ou têm ainda os processos pendentes; e outros porque nem foram para tribunal, receando que as autoridades fossem perguntar-lhes de onde lhes viera a fortuna, afirma um advogado por dentro do caso.

Este balanço desastroso, a que acresce o facto de os assaltantes não terem sido apanhados, explica-se pela circunstância de os cofres-fortes serem uma espécie de subproduto bancário, com contratos sem regulação ou regulamentação específicas, a funcionar numa lógica de absoluto segredo.

Por um lado, os bancos não querem saber o que é guardado no interior dos cofres, permitindo-se questionar se os clientes lá tinham realmente os valores que alegam ter perdido, como aconteceu após o golpe de Penafiel e poderá suceder em Braga, na sequência de outro assalto digno de filme, na noite de São João de 2018, dirigido a 58 cofres de uma agência do Santander.

Sem informação sobre o conteúdo dos cofres, as polícias olham para eles como um recurso importante para esconder proventos da atividade criminosa ou para os seus utilizadores fugirem aos impostos. E isto porque os cofres escapam a medidas cruciais de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo que se aplicam já às contas bancárias.

Falta de base de dados

Hoje em dia, um depósito em numerário de uns poucos milhares de euros na conta bancária de um cliente pode levar o banco a comunicá-lo à Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária e a uma equipa do Ministério Público, que vão averiguar se pode estar ali em causa uma operação de lavagem de dinheiro, em resultado, por exemplo, de corrupção.

Pelo contrário, se o mesmo cliente bancário decidir guardar a mesma quantia, ou outra qualquer, num cofre alugado ao seu banco, este já não tem qualquer obrigação de reportar a "operação" e pode daí lavar as mãos.

Havendo suspeitas fundadas, as autoridades podem realizar buscas no banco e, por arrombamento ou com a chave do cliente, abrir o cofre suspeito. Mas, aqui, surgem novas dificuldades. O Banco de Portugal, entidade supervisora, não possui uma base de dados, como já tem para as contas bancárias, com a identificação dos cofres existentes nos diferentes bancos comerciais e dos respetivos titulares.

A solução pode ser perguntar aos bancos comerciais, diretamente ou através do BdP, se determinada pessoa tem ali cofre alugado.

"Mas, a partir do momento em que eu peço elementos desse tipo, há o risco de o cliente ser avisado pelo seu banco", queixa-se um coordenador da Judiciária. Outra hipótese é a Polícia avançar para o banco, onde o suspeito tem conta, munida de um mandado abrangente, que permita abrir cofres, na eventualidade de o suspeito os ter.

Tais alternativas apresentam, porém, vários pontos fracos. Uma base de dados nacional, com todos os cofres que e respetivos titulares, facilitaria, por exemplo, uma análise prévia e mais célere para identificar amigos, familiares e outras pessoas que possam alugar e disponibilizar cofres aos suspeitos. Porque, como comenta o advogado Artur Marques, "o suspeito do costume não tem o cofre em nome dele".

Caso Rui Rangel

No inquérito em que o juiz Rui Rangel está indiciado por corrupção, investigam-se pagamentos de uma mulher. A PJ acreditou que esta mulher usava um cofre alugado num banco em nome de uma tia. Mas, quando apareceu para o abrir, não encontrou dinheiro.

Processo dos CTT

No antigo caso dos CTT, a PJ investigou o envolvimento de um ex-deputado e ex-governante do PSD no negócio em que um prédio dos Correios foi vendido e revendido no mesmo dia com diferença de cinco milhões de euros. Era suspeito de tráfico de influências e, para provar o recebimento de luvas, a PJ fez buscas. O cofre num banco em Lisboa, visitado dias antes pelo suspeito, estava vazio.

Bancos calados

Pela experiência acumulada, dirá que aquele tipo de cofres constitui um recurso frequente e importante para clientes interessados em esconder produto ou prova de atos ilícitos? A pergunta foi dirigida à Associação Portuguesa de Bancos e ao Banco de Portugal, mas ficou sem resposta. O Santander Totta, por seu lado, a nada respondeu sobre o assalto em Braga.