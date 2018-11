Colégios GPS: Ex-secretário de Estado não será julgado por corrupção

Inês Banha Hoje às 15:55, atualizado às 16:04 Facebook

Twitter

O juiz Ivo Rosa considerou, esta sexta-feira, que não existem indícios suficientes para pronunciar José Manuel Canavarro, governante entre 2004 e 2005, pelo crime de corrupção passiva. José Maria de Almeida, ex-diretor regional de Educação à data dos factos e acusado do mesmo crime, também não irá a julgamento.

Em causa estava, segundo a acusação do Ministério Público (MP), a obtenção de proveitos pessoais na celebração de contratos de associação entre o Estado e o grupo de colégios privados GPS, para o qual os dois decisores públicos passaram a trabalhar depois de abandonarem os seus cargos.

Admitindo que se possa tratar de uma questão de "conflito de interesses" pertencente ao domínio da "ética e da moral", Ivo Rosa considerou, porém, que não existem indícios de crime. A efetiva carência de escolas em Mafra e nas Caldas da Rainha, os dois concelhos aqui abrangidos, e o facto de José Manuel Canavarro e José Maria de Almeida terem recomendado a atribuição daqueles contratos quando já era conhecido que o Governo de Pedro Santana Lopes, que o primeiro integrava, estava já de saída foram alguns dos argumentos da defesa considerados pelo juiz de instrução. Renováveis anualmente, os contratos de associação visam compensar financeiramente as escolas privadas por prestarem um serviço da competência do Estado, neste caso o ensino universal e gratuito.

Peculato, falsificação de documentos e burla qualificada

Com esta decisão, apenas irão a julgamento os cinco administradores do grupo GPS, que deixam, no entanto, de estar acusados do crime de corrupção. Cai igualmente, tal como a procuradora do MP já solicitara na primeira sessão do debate instrutório, a suspeita de abuso de confiança qualificada. António Calvete, Manuel Madama, Fernando Catarino, António Madama e Agostinho Ribeiro serão, assim, julgados por peculato, falsificação de documentos e burla qualificada - crimes para os quais não requereram a instrução do processo, que visa analisar se existem indícios suficientes para determinada acusação ir a julgamento.

Neste caso, está em cima da mesa, entre outros aspetos, a cobrança ao Estado de mais de 800 mil euros em "horas de cargo fictícias" ao abrigo de contratos de associação entre os anos letivos 2004-2005 e 2009-2010. No total, os cinco arguidos terão feito uso indevido de 30 milhões dos mais de 300 milhões euros atribuídos pelo Estado.