Comando detido por homicídio de colega fica em prisão preventiva

O comando, detido pela Polícia Judiciária Militar (PJM) por suspeitas de ter morto o colega de caserna, Luís Teles, no Regimento de Comandos da Carregueira, em Sintra, vai aguardar o desenvolvimento do caso em prisão preventiva.

O militar comando Luís Teles foi assassinado a tiro por um colega que tentou encobrir o crime, simulando um suicídio. A falta de vestígios de pólvora nas mãos da vítima e a sua deteção no suspeito foram determinantes para a conclusão da investigação da Polícia Judiciária Militar (PJM) que prendeu, esta semana, o suposto autor do crime, de 30 anos. Os motivos estão ainda por esclarecer.

Foi a 21 de setembro que Luís Teles, recém-chegado de uma missão em África, foi encontrado sem vida, com uma bala no peito, no Regimento dos Comandos, na Carregueira. Tinha sido vítima de um disparo de G3. A arma estava junto ao corpo.

À primeira vista, tudo apontava para que se tivesse tratado de um suicídio. Logo após a descoberta do corpo, os investigadores da PJM verificaram, através de testes próprios, que não havia vestígios de pólvora no corpo da vítima, o que indicava, sem grande margem para dúvidas, que não tinha sido ele o autor do disparo. Os exames forenses da PJM conduziram as suspeitas para um colega de Luís Teles que estava de guarda nesse dia.

O detido foi ouvido por um juiz de instrução criminal do Tribunal de Sintra que decidiu colocá-lo em prisão preventiva.