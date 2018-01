Comandos que morreram não tinham equipamento para medir a temperatura

Carlos Varela Hoje às 14:15 Facebook

Uma das principais unidades de elite do Exército português, os Comandos, nem equipamento tinham para verificar a temperatura.

A informação foi veiculada esta sexta-feira pelo capitão médico Miguel Domingos, no tribunal, onde decorre a instrução do caso do 127 curso de comandos, onde morreram Hugo Abreu e Dylan Silva.

O clínico e comando disse que fez "vários pedidos orais e por escrito" junto da hierarquia para reforço dos meios materiais para apoio a situações de saúde ocorridas na instrução, mas esses pedidos nunca foram aceites.

Um dos equipamentos era um tipo de termómetro para permitir medir a temperatura ambiente, assim como o grau de humidade e outros elementos. Estes dados seriam essenciais para dosear o esforço exigido na instrução tendo em conta as condições ambientais.

Outro equipamento pedido e que também nunca chegou era material de suporte avançado de vida, similar ao usado no INEM, onde Miguel Domingos também colaborava e destinados a situações de emergência.