Comerciante de carros de luxo e advogada de suspeitos de Alcochete detidos

Uma megaoperação da GNR contra o tráfico de droga culminou, na madrugada desta quarta-feira, na detenção do proprietário do stand de automóveis que ficou conhecido por ter vendido um carro a Angélico Vieira e da advogada de alguns suspeitos do ataque a Alcochete.

Nove pessoas foram detidas no âmbito da operação, desencadeada em Setúbal, Lisboa e Porto, avança a TVI.

Um dos detidos é Augusto Fernandes, o dono de um stand de automóveis no norte do país, que ficou conhecido por ter vendido um carro ao ator e cantor Angélico Vieira. Segundo apurou o JN, foi detido e constituído arguido por suspeitas de branqueamento de capitais, através de compra e venda de carros a traficantes de droga.

Também Sandra Martins, advogada de 14 detidos no processo das agressões na academia de Alcochete foi constituída arguida.